Melhora pelos lados Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Técnico do Caxias explica crescimento dos laterais: "A primeira coisa que eles têm que fazer é defender"

Thiago Ennes e Marcelo Nunes evoluíram após a chegada do novo treinador, na terceira rodada da Série C do Brasileiro

03/06/2025 - 15h45min Compartilhar Compartilhar