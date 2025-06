Trauma x vida saudável

Ao contrário do que muitos pensam, o trauma não advém exclusivamente de eventos de grande dimensão, como catástrofes, enchentes ou guerras. Pode decorrer de acontecimentos do dia a dia que, de acordo com as vulnerabilidades de cada um, ferem emocionalmente. Às vezes, o trauma vem de um gesto, de uma palavra ou até de um desolhar. Costuma estar no passado, principalmente nas vivências infantis, quando a personalidade ainda se desenvolvia, embora possa ocorrer na vida adulta.