Gramado e inovação: bora fazer o futuro?

No dicionário, empreendedorismo é a "iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças, com inovação e riscos". Apesar de falarmos de um município e não de uma empresa, Gramado e empreendedorismo são sinônimos . Das malharias ao chocolate, do festival de cinema a uma rede de lazer consolidada com parques temáticos, atrações para todas as idades, restaurantes, hotelaria e spas, Gramado soube se reinventar.

O sucesso como cidade turística é inquestionável: com apenas 40 mil habitantes, recebe 8 milhões de visitantes ao ano e é o segundo melhor destino da América do Sul, conforme o Travellers' Choice do Tripadvisor. Mais de 80% da economia do município vem do setor, de acordo com o SindTur Serra Gaúcha. Isso num país continental — com belezas naturais nos quatro cantos e uma cidade maravilhosa que é atração planetária. Porém, toda região que pretende garantir um futuro sustentável deve contar com outras fontes — premissa básica do empreendedorismo. E um dos caminhos para isso está na inovação.