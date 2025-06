Conmebol divulga datas e onde assistir à Grêmio x Alianza Lima pelos playoffs da Sul-Americana

Jogo de ida será disputado em Lima, onde a equipe enfrentou o Atlético Grau pela fase de grupos. ERNESTO BENAVIDES / AFP

A Conmebol divulgou as datas dos jogos do Grêmio pelos playoffs da Copa Sul-Americana. O adversário será o Alianza Lima, do Peru.

A partida de ida será no dia 16 de julho, às 21h30min, na capital peruana. O palco da partida será o Estádio Alejandro Villanueva, onde o Tricolor empatou em 0 a 0 com o Atlético Grau na fase de grupos. O duelo da volta será disputado no dia 23 de julho, também às 21h30min, na Arena.

As duas partidas terão transmissão da Paramount.

Campanhas e chaveamento

Os comandados de Mano Menezes terão de disputar a repescagem do torneio continental por terem ficado em segundo lugar na chave, atrás do Godoy Cruz, da Argentina.

Já o Alianza Lima disputará o confronto após terminar em terceiro lugar no Grupo D da Libertadores, que tinha São Paulo e Libertad, além do Talleres. A equipe conta com os atacantes Hernán Barcos e Paolo Guerrero no elenco.

Quem avançar desta fase enfrentará nas oitavas de final da Copa Sul-Americana a Universidad Católica, do Equador. Estes jogos ainda não têm datas definidas, mas serão disputados somente em agosto.