A omissão do governo federal

Desde 2020, o agricultor gaúcho não tem paz . Em cinco safras, quatro registraram perdas significativas por estiagens ou enchentes, produzindo um endividamento crítico no meio rural. Endividamento este que impacta a sustentabilidade da agropecuária, um dos setores mais importantes da economia nacional, especialmente no Rio Grande do Sul. E que traz a reboque empobrecimento, risco de elevação dos preços de alimentos e êxodo rural.

A prorrogação das dívidas é o primeiro passo de uma pauta que inclui repactuação e revogação de todas as resoluções do Banco Central que limitam ou reduzem a cobertura do Proagro — Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, objeto de projetos do deputado Heitor Schuch (PSB-RS), que busca reverter os recuos no programa. Precisamos lembrar que o Proagro é hoje a principal ferramenta de proteção da agricultura familiar frente a mudanças climáticas. Por causa dessas restrições, 40 mil produtores gaúchos foram excluídos do seguro e, por consequência, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).