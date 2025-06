Juventude visita o Vasco pelo Brasileirão Sub-17

Atualmente, o Verdão está na sétima colocação, com seis pontos. Nathan Bizotto / E.C.Juventude / Divulgação

Pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-17, o Juventude enfrenta o Vasco. A partida acontece na próxima quarta-feira (3), às 15h, no Estádio Nivaldão, no Rio de Janeiro.

A equipe alviverde está em sétimo lugar na tabela, com seis pontos. O time soma duas vitórias e uma derrota na competição. Os cariocas são os primeiros fora do G-8, com um ponto a menos do que o Papo.

Na última rodada, os comandados de Mário Ebert venceram o Santos em casa por 1 a 0, enquanto o Vasco empatou com o Botafogo em 1 a 1.