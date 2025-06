5ª edição da Caminhada e Corrida da Saúde SSI está com inscrições abertas

O lançamento oficial da 5ª Caminhada e Corrida da Saúde SSI aconteceu no Auditório da Randoncorp. Wellington Damin / Divulgação

A 5ª edição da Caminhada e Corrida da Saúde SSI será realizada, em Caxias do Sul, no dia 26 de outubro de 2025. As inscrições estão abertas até 25 de setembro pelo site ticketsports e incluem um kit de participação. Após essa data, será possível se inscrever até 15 de outubro, mas sem direito ao kit.

O lançamento oficial da 5ª Caminhada e Corrida da Saúde SSI aconteceu no auditório da Randoncorp. O evento reuniu membros da família Randon, autoridades locais, diretores da Randoncorp e representantes de instituições de saúde.

A prova terá as seguintes modalidades: 3km, 5km, 10 km, PcD (visual e físico – cadeirante), Caminhada 3 km e Corrida Kids, com distâncias adaptadas por faixa etária. As provas da Caminhada e Corrida da Saúde SSI terão um percurso urbano, com largada e concentração em frente à portaria 2 das Empresas Randoncorp.

A edição de 2025 é ainda mais significativa, pois marca as três décadas do SSI Saúde, fundado em 1995 por Raul Randon. O evento é uma verdadeira celebração da saúde, da superação pessoal e da união entre os participantes.

A Caminhada, que é um dos destaques das atividades promovidas pelo SSI desde 2017, visa incentivar a saúde de maneira leve, inclusiva e acessível, com um trajeto de 3 quilômetros. O evento também contará com diversas atividades recreativas para todas as idades.

Inscrições

Data: De 28 de maio a 25 de setembro

Descontos especiais estão disponíveis para beneficiários do SSI Saúde e colaboradores das empresas Randoncorp, RAR, RASIP, Triches, Tricorte, Ravi e SSI Saúde, conforme regulamento no site caminhadaecorrida.ssisaude.com.br/.