Com três atletas no DM, Juventude se reapresenta antes de dar férias ao elenco

Centroavante Gilberto e demais atletas se reapresentaram após derrota para o Grêmio. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O elenco de jogadores do Juventude se reapresentou nesta terça-feira (3), no Centro de Treinamentos do clube. O período serviu para reavaliar o grupo de atletas após a partida contra o Grêmio. O último jogo do Juventude antes da para o Mundial de Clubes foi no domingo e terminou com vitória dos visitantes por 2 a 0.

A semana curta não servirá muito para o técnico Claudio Tencati fazer trabalhos aprofundados, pois na próxima sexta-feira (6) o elenco de jogadores ganhará um período de férias. Como o Campeonato Brasileiro irá até o dia 21 de dezembro, os jogadores terão de dividir o descanso obrigatório.

Três jogadores devem seguir seus tratamentos neste período no departamento médico alviverde. O goleiro Gustavo se recupera de uma lesão de grau dois no músculo adutor da coxa direita. O zagueiro Rodrigo Sam faz tratamento específico no púbis. Já o jovem meio-campista Luis Henrique tem uma lesão no ligamento colateral lateral do joelho direito e deve ficar mais 45 dias no DM.

A reapresentação do elenco do Juventude após as férias será no dia 23 de junho. Na sequência, o técnico Claudio Tencati terá quase três semanas para aprofundar a preparação da equipe para o retorno da Série A do Brasileirão.