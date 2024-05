O Caxias vai iniciar a semana com um jogo a menos em relação a outros 14 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe grená teve a partida diante do Sampaio Corrêa, que seria disputada no domingo, cancelada por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em virtude dos estragos causados pela chuva no Rio Grande do Sul. Os jogos entre São José x Volta Redonda e Náutico x Ypiranga também foram adiados. A entidade máxima do futebol brasileiro ainda não divulgou a nova data dos confrontos.