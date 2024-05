Em meio a tragédia que tomou conta do Rio Grande do Sul, uma das referências do futebol brasileiro tomou a frente de uma discussão importante. O meia Nenê, do Juventude, comentou, em entrevista ao canal TNT, no início da noite desta terça-feira (7), que está buscando mobilizar os capitães dos times da Série A do Brasileiro para que a competição seja paralisada.