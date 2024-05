Os números da tragédia que o Rio Grande do Sul enfrenta dão a dimensão da devastação que a chuva causou em uma semana. Conforme boletim divulgado no começo da tarde pelo governo do Estado, 90 pessoas já perderam a vida em razão das cheias dos rios e deslizamentos de encostas. Outras 131 pessoas seguem desaparecidas e 362 feridas. Mais de 156 mil estão desalojados e 48.297 em abrigos.