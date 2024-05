O Juventude não entrará em campo até o dia 27 de maio. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu nesta terça-feira (7) adiar os jogos de todos os clubes gaúchos em competições nacionais, seja como mandante ou visitante. Em meio ao caos que se instaurou no Rio Grande do Sul com a chuva e enchentes, o futebol fica em segundo plano. A prioridade é o salvamento de pessoas que estão vivendo o drama de cidades alagadas ou destruídas pelas altas precipitações no Estado. Conforme o presidente Fábio Pizzamiglio, do Juventude, não há como se falar em futebol com a devastação vista em algumas regiões.