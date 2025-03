"São doentes pra trabalhar": como está a adaptação dos três atletas estrangeiros do Juventude

Colombianos Batalla e Giraldo, ao lado de venezuelano Wilker Ángel na apresentação. Fernando Alves / E.C Juventude / Divulgação

O elenco do Juventude em 2025 ganhou um sotaque espanhol. O clube trouxe três reforços estrangeiros para as competições da temporada: os colombianos Daniel Giraldo e Emerson Batalla, e o venezuelano Wilker Ángel.

O processo de adaptação ao futebol brasileiro poderia ser mais fácil ao zagueiro, uma vez que Ángel atuou na temporada passada pelo Criciúma. Mas as lesões que tanto o atrapalharam na carreira voltaram e ele esteve em campo apenas em três jogos do Gauchão. Porém, com 100% de aproveitamento.

Wilker estreou na vitória alviverde sobre o Guarany-Ba, e esteve em campo no primeiro tempo do Ca-Ju 289, no Centenário — foi tirado pelo técnico Fábio Matias no intervalo por já ter um cartão amarelo. O defensor atuou ainda por 31 minutos na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, na primeira fase do Estadual, quando saiu de campo acusando uma lesão na coxa.

Já o volante Giraldo é quem mais se firmou na equipe de Matias. O colombiano tem 10 partidas pelo clube até aqui, sendo nove como titular.

O atacante Emerson Batalla também cresceu na reta final do Gauchão, mas oscilou entre o banco e a titularidade. Foram 11 jogos, apenas três começando no time, com três gols e duas assistências.

— Uma coisa desses gringos é que eles são doentes pra trabalhar. O Giraldo, então, meu Deus, não sai de dentro da academia e quer sempre melhorar. O Batalla é daqueles que quer a bola pra ele, quer resolver o jogo. O zagueiro não quer. O zagueiro sabe que tem que correr, tem que brigar aqui. Então, são mais adeptos também ao treinamento e a alta performance — avaliou o preparador físico Rodrigo Squinalli, que completou:

— O Batalla é aquele jeitão que ele joga. Feliz, alegre, está toda hora dançando. Veio um pouquinho gordinho, aí eu peguei ele e falei: "meu irmão, esquece, aqui não vai ter isso aí não". Aí, coitado, acho que ficou 20 dias fazendo dois turnos. Naturalmente, pegou a batida. Se eu chegar no treino à 8h, ele já está na esteira fazendo alguma coisa bem antes pra depois treinar. Nós, da comissão técnica, estávamos nos olhando e dizendo que o mosquito do Juventude, trabalhador, já pegou esse aí.

O desempenho dos estrangeiros do Ju:

Wilker Ángel (zagueiro venezuelano): tem três jogos, com três vitórias. Com lesão na coxa, se recupera para ficar à disposição para a estreia no Brasileirão no dia 29;

Daniel Giraldo (volante colombiano): tem 10 partidas pelo clube até aqui, sendo nove como titular, com seis vitórias, três derrotas e um empate;