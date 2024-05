Em meio a tantas notícias ruins por conta das consequências da chuva no Rio Grande do Sul, existe a esperança de dias melhores para o Estado se reerguer. E tudo passa pela solidariedade do povo gaúcho e da população brasileira. Neste momento, qualquer ajuda é bem-vinda. Pensando nisso, o lateral-esquerdo Dudu Mandai, do Caxias, teve uma ideia para ajudar as vítimas da enchente.