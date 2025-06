Portugal retoma investigações do caso Maddie perto do local do desaparecimento

Quase duas décadas após o desaparecimento da menina britânica Maddie McCann, e dois anos após as investigações anteriores, policiais portugueses e alemães retomaram nesta terça-feira (3) as buscas no sul de Portugal.

Em uma área próxima à localidade turística de Praia da Luz, no município de Lagos, no Algarve, diversas viaturas avançaram nesta terça-feira por uma estrada de terra protegida por policiais.

Em 2007, Maddie, que tinha 3 anos, desapareceu do apartamento onde passava férias com seus pais enquanto eles jantavam em um restaurante muito próximo do complexo turístico. O desaparecimento provocou uma campanha internacional e uma grande mobilização da imprensa.

Uma porta-voz da polícia confirmou que as buscas foram retomadas nesta terça-feira, com a presença de 25 investigadores alemães.

As operações prosseguirão até sexta-feira, com base em uma ordem de prisão emitida pela Justiça da Alemanha, que suspeita que a menina foi assassinada pelo alemão Christian Brückner, informou uma fonte policial.

Segundo o jornal britânico The Sun, os investigadores estão equipados com um radar que pode escanear por até 4,5 metros de profundidade. A área de análise inclui um chalé utilizado por Brückner, que fica próximo ao local de desaparecimento de Maddie desapareceu.

As últimas operações na investigação ocorreram em maio de 2023, perto de um lago, na região turística do Algarve, a 50 quilômetros do local dos fatos.

- Longo passado judicial -

Brückner, que cumpre uma sentença por duas agressões sexuais e três estupros cometidos entre 2000 e 2017 em Portugal.

Todos os processos são diferentes do caso Maddie, que desapareceu em 2007 no mesmo país, e pelo qual Christian Brückner não foi acusado até o momento.

Na época, Brückner morava na costa portuguesa do Algarve, perto do local em que a família McCann passava férias, e o sinal de um telefone celular registrado em seu nome foi detectado perto do local em que a menina estava na noite do desaparecimento.

Brückner cumpre uma pena de sete anos de prisão pelo estupro em 2005 de uma mulher americana de 72 anos em Praia da Luz. A condenação por este caso vai, teoricamente, até setembro de 2025.

Nascido em dezembro de 1976 na Baviera, sul da Alemanha, ele tem um longo histórico judicial.

O suspeito foi criado em uma família adotiva na qual sofreu maus-tratos e abusos. Ele se envolveu pela primeira vez em atos de violência sexual contra menores quando ainda era adolescente. Brückner tinha 17 anos quando um tribunal bávaro o condenou em 1994 a dois anos de prisão por violência contra um menor e "atos sexuais diante de uma criança".

No ano seguinte, após cumprir parcialmente sua sentença, ele se mudou para Portugal, onde viveu por mais de 10 anos no Algarve.

O alemão teve trabalhos ocasionais na região, roubava quartos de hotel e residências de férias. No momento do sequestro de Maddie, ele morava em um trailer.

Sempre estava "um pouco irritado, dirigia rápido e um dia... desapareceu sem dizer uma palavra", disse um antigo vizinho dele em Portugal ao canal Sky News em 2020.

Tudo isto aconteceu em 2007, o ano do desaparecimento de Maddie. Brückner voltou para a Alemanha, se estabeleceu em Hannover, e alternava períodos em Portugal.