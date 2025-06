"Negócio quase impossível", afirma executivo do Juventude sobre proposta por titular

Júlio Rondinelli também comentou sobre uma possível renovação do volante. Porthus Junior / Agencia RBS

O Grêmio fez um contato oficial com o Juventude para tentar a contratação do volante Caíque. O perfil de atuação do atleta agrada ao técnico Mano Menezes. Contudo, a negociação não avançou e o Juventude recusou a investida tricolor de R$ 5 milhões. O executivo de futebol alviverde, Júlio Rondinelli, falou sobre a negociação em entrevista à Rádio Gaúcha, antes do jogo com o time da capital:

— Caíque é um atleta que nós o trouxemos o ano passado, ele passou pela cirurgia, que ficou quase nove meses inativo. E ele volta a jogar, surpreendentemente, no mesmo nível que ele parou. Isso acabou chamando a atenção de alguns clubes, o Grêmio é um deles. E ele tem compromisso com o Juventude até o final do ano. Eu rotulo essa possibilidade de saída como um negócio quase impossível. Por quê? Ele é uma peça importante pro Juventude no contexto. O Juventude não tem interesse em perder esse atleta — declarou Júlio Rondinelli, que completou:

— O Grêmio fez uma consulta, o Luiz Wagner me procurou, nós levamos ao conhecimento da diretoria, houve uma proposta, o Juventude naquele momento devolveu, dizendo que não tem interesse na negociação, mas daqui a pouco o Grêmio pode pensar e chegar num número superior ao que eles ofereceram e a multa é muito alta, em torno de 60 milhões de reais.

Questionado se o Juventude pode tentar a renovação de contratado de Caíque antes do fim do seu vínculo, o executivo disse que o clube já exerceu o direito de prorrogar o contrato após a lesão no joelho do atleta.