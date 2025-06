Em preparação à festa de Santo Antônio de Bento Gonçalves, missa em italiano será celebrada nesta sexta

A paróquia Santo Antônio de Bento Gonçalves realiza, desde o último sábado (31), a trezena da 147ª festa do padroeiro da cidade . As celebrações em preparação ao dia festivo seguem até o dia 12, sempre às 18h.

Com o objetivo de celebrar os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, será celebrada nesta sexta-feira (6) a missa em língua italiana, a partir das 18h, no santuário. A celebração da trezena contará com diversos grupos culturais italianos.