Há 16 dias sem atuar, o grupo de jogadores do Caxias segue a rotina de treinos no Estádio Centenário. A última partida oficial da equipe de Argel Fuchs ocorreu no dia 28 de abril. Empate em 1 a 1 diante do Botafogo, na Paraíba, quando o clube conquistou o primeiro ponto no Campeonato Brasileiro da Série C.