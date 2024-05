Sem jogos oficiais desde o dia 28 de abril, um dos desafios do técnico Argel Fuchs é manter a chama da motivação acesa no grupo de jogadores do Caxias. Não é fácil manter uma rotina de treinos, sem partidas oficiais ou até mesmos amistosos. Uma vez que depois de atuar diante do Botafogo, na Paraíba, pela segunda rodada da Série C 2024, o time grená só entrou em campo por 30 minutos no jogo-treino diante do Brasil-Far que teve que ser cancelado pelo mau tempo. Mas para o centroavante Álvaro, o treinador tem conseguido manter os atletas focados nestas três semanas sem futebol.