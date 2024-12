Lua pode ser mais antiga do que se pensava, dizem astrônomos

A Lua é mais antiga do que se pensava, segundo um estudo de astrônomos que utiliza a mecânica celeste para confirmar que o satélite da Terra nasceu pouco depois da formação do Sistema Solar.

Quase ninguém contesta mais as circunstâncias de seu nascimento: a colisão da Terra, então recém-formada, com outro protoplaneta, um impacto que lançou ao espaço fragmentos que se aglomeraram para formar a Lua.

No entanto, sua idade continua sendo objeto de debate. Normalmente, ela é estimada com base nas rochas que se cristalizaram quando o oceano de magma original se resfriou e formou a crosta lunar. Essas rochas foram datadas em 4,35 bilhões de anos.

A Lua "pareceria ter se formado muito tarde, 200 milhões de anos após o início do Sistema Solar", há 4,56 bilhões de anos, observa Alessandro Morbidelli, professor do Collège de France e coautor do estudo publicado na revista Nature.