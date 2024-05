A volta do Caxias aos jogos oficiais está marcada para o dia 2 de junho, no Estádio Centenário, diante do Figueirense. Sem atuar desde 28 de abril, o período sem partidas pela Série C chegará a 35 dias. Praticamente, o time grená fez uma pré-temporada dentro da competição, por conta da paralisação dos confrontos dos times gaúchos, em meio à tragédia climática no Rio Grande do Sul.