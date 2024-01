O Caxias encerrou a série de quatro jogos-treinos tendo a melhor das apresentações da equipe neste período de pré-temporada. A equipe goleou o São José por 3 a 0. O adversário estará no caminho grená no Gauchão e Série C do Brasileiro. O que deixou satisfeitos o técnico Gerson Gusmão e os mais de mil torcedores presentes no Estádio Centenário. Afinal, o Estadual inicia no próximo fim de semana e a equipe terá o Grêmio na estreia.