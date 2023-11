Thiago Carpini é o grande protagonista do acesso do Juventude à Série A do Brasileiro. Pegou o time na vice-lanterna e levou até o acesso. Que não veio sem uma dose extra de sofrimento. O time venceu, de virada, o Ceará na noite deste sábado (25). A partida terminou com o placar de 3 a 1 no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.