Toda vez que passo pela esquina da Pinheiro Machado com a Dr. Montaury em Caxias do Sul lamento a ausência do Cine Ópera e penso nas gerações que não o conheceram. A verdade é que a morte estrutural e física do Ópera só aconteceu porque se permitiu que matassem antes a alma daquele lugar histórico e impactante na vida cultural da cidade mais importante da Serra gaúcha.