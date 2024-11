Fale de sua aldeia

Ontem acordei com o tipo de notícia que desperta aquela mistura de sentimentos conflitantes que toma nosso coração quando alguém que admiramos morre. Na verdade, José Clemente Pozenato nunca vai realmente morrer: está eternizado nas obras literárias que deixou – principalmente a trilogia iniciada pelo best-seller O Quatrilho (1985), depois concluída com A Cocanha (2000) e o belíssimo A Babilônia (2006). Ninguém nunca mais vai escrever sobre a imigração italiana no Brasil ou sobre os Campos de Cima da Serra e a região da Uva e do Vinho, sobre Caxias do Sul e região, sem ter Pozenato como inspiração, guia e cânone literário.