As câmeras de monitoramento de uma revenda de carros, localizada entre as ruas Carlos Záquera e Messías Boeira, em Vacaria, flagraram o momento em que Guilherme Ferreira Schizzi, 16 anos, é esfaqueado na madrugada do último dia 15. O vídeo é utilizado pela Polícia Civil de Vacaria na investigação.