O julgamento de Cléverson Domingues de Freitas, Fernanda Girelli Queiroz, Ivogaci Portes e Alexsandro de Oliveira Gomes que estava marcado para esta terça-feira (26), em Caxias do Sul, foi cancelado. O novo julgamento será no dia 22 de julho de 2025. O motivo do cancelamento não foi divulgado pela Vara Criminal.