O legado de Machado de Assis

Nesta quinta-feira, dia 21 de novembro, acontece a 5ª edição do evento Crie o Impossível no Estádio Beira-Rio, com o lindo tema Onde há chance para educação, há chance para o recomeço. É um seminário com o objetivo de inspirar alunos do Ensino Médio de escolas públicas a acreditarem em si e a investirem no seu potencial, mesmo diante das inúmeras adversidades.