Como uma ideia inicialmente impensável acaba se tornando uma política pública ou até mesmo uma lei? Por muitos anos, esse foi o objeto de estudo de Joseph P. Overton (1960-2003), pesquisador e advogado norte-americano, conhecido por seu trabalho no campo das políticas públicas. Overton atuou como vice-presidente do Mackinac Center for Public Policy, instituto de pesquisa de Michigan, Estados Unidos que hoje é um dos principais think tanks do mundo.