Há elementos curiosos no mundo que me encantam e trazem elementos para entender melhor a realidade ao nosso redor. Nesta semana, me deparei com o conceito de “Ancient Lights”: essa lei britânica das “luzes antigas” ou de “direito à luz” garante que uma janela que tenhacandice recebido luz natural por pelo menos 20 anos tenha proteção legal contra obstruções. Isso impede que construções futuras bloqueiem a entrada de luz solar, garantindo iluminação contínua aos proprietários de imóveis. Se procurar na internet, você verá fotos de casas e sobrados com plaquinhas sob o parapeito das janelas onde se lê “Ancient Lights”, herança do direito adquirido a partir de 1832.