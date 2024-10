Revisionismo histórico tosco

No mês de outubro nos Estados Unidos, comemora-se o Columbus Day, em honra a Cristovão Colombo, o herói — sim, reforço, herói. Quem teve a sorte de contar com bons professores de história e de ter lido bons livros, baseados em fatos e documentos, conhece bem o contexto das Grandes Navegações para além do revisionismo histórico simplista que as agendas ideológicas progressistas tentam impor hoje em dia.