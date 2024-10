Sinais e avisos

Uma das notícias mais tristes desse mês de outubro, sem dúvida, foi a do acidente que vitimou nove pessoas, a maioria adolescentes de Pelotas que tinham ido disputar um campeonato de remo em São Paulo. Não consigo nem imaginar a dor excruciante das famílias das vítimas. Há coisas que acontecem e nos deixam sem a firmeza do chão da razão. A razão some, só resta o choque, a perplexidade e o desamparo de estarmos à mercê de uma fatalidade.