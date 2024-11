Eu amo o centro

Provavelmente, trata-se de uma memória afetiva que se fundiu com a minha alma ainda na infância: como moradora de uma cidade pequena vizinha, nos anos 1980 ir para Caxias do Sul sempre era um evento. Meus pais levavam minha irmã e eu para fazermos compras de material escolar numa livraria tradicional da Júlio de Castilhos, ver as vitrines de duas ou três lojas renomadas (só uma delas permanece lá, tão deslumbrante e ainda mais bonita hoje em seu prédio histórico centenário). Nós almoçávamos numa galeteria perto da Igreja de Lourdes, jantávamos bauru perto da Igreja de São Pelegrino, e também íamos ao cinema (sim, havia uma sala de cinema enorme ali junto à Praça Dante Alighieri: foi lá que vi ET – O Extraterrestre em 1982).