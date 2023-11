Em 6 de setembro deste ano, publiquei uma coluna intitulada A natureza em seu curso falando da enchente histórica da bacia Taquari-Antas que causou tantas tragédias. Na época, um leitor me escreveu contando sobre a chegada do seu bisavô aqui no sul do Brasil no final do século 19. Juntamente com outros imigrantes italianos, ele observou que havia vegetação rasteira presa junto aos galhos mais altos das árvores, e comentou com os demais que lá não era um lugar bom para se estabelecer, porque o rio subia. Assim o grupo decidiu seguir “sui monti”, “morro acima”. Depois de avançar com dificuldades abrindo caminho em meio à mata fechada, todos se instalaram no alto da serra, em Farroupilha.