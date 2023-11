A morte do ator Matthew Perry no último final de semana despertou em mim uma tristeza profunda, mas também um sentimento nostálgico de tempos mais tranquilos. Perry se tornou uma celebridade mundial graças à genial interpretação do personagem Chandler no agora clássico seriado Friends. Friends começou a passar aqui no Brasil no começo de 1996 na tv por assinatura cerca de dois anos depois de sua estreia nos Estados Unidos. Até hoje, mesmo após 20 anos do último episódio ir ao ar, é uma série cultuada por várias gerações.