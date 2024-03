Chamou a atenção o fato de Caxias do Sul ficar de fora do Dia D contra a dengue, realizado neste sábado (02) em todo o país. Na região, municípios como Farroupilha, Canela e Flores da Cunha realizaram ações, que tinham o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de ampliar o combate ao mosquito Aedes Aegpty, vetor de transmissão do vírus que causa da doença.