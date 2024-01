Um balanço divulgado pela prefeitura de Caxias do Sul confirmou algo que os cidadãos vivenciaram no dia a dia: a presença do mosquito Aedes aegypti bateu recordes em 2023. No quente e seco verão dos meses de janeiro e fevereiro, mas se estendendo também para o início do outono, foi comum encontrar o inseto em todos os cantos da cidade, trazendo incômodo e um grande risco à saúde pública.