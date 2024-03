O Dia D contra a dengue é realizado neste sábado (2) em diversas cidades do Brasil. No Rio Grande do Sul, 10.387 casos foram diagnosticados em 466 dos 497 municípios gaúchos, sendo que 11 pessoas morreram pela doença. Na região serrana ao menos três cidades aderiram à mobilização nacional. As prefeituras de Canela, Flores da Cunha e Farroupilha promovem ações para reforçar cuidados e evitar a propagação mosquito transmissor.