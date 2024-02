Caxias do Sul iniciou, nesta quarta-feira (21), a utilização de drones no combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. Essa ação é uma parceria da Secretaria Municipal da Saúde com a Guarda Municipal e tem o objetivo de observar e identificar áreas em que existam, por exemplo, pontos de água parada. A primeira ação ocorreu no bairro Dezorzi, onde foi registrado um caso autóctone de dengue (contraído na cidade).