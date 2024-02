A epidemia de dengue decretada no Rio Grande do Sul chama a atenção da população para a prevenção contra o mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Uma das medidas trouxe um aumento em vendas nas farmácias de Caxias do Sul. De acordo com três redes consultadas pela reportagem, a procura por repelentes está maior em comparação com o mesmo período do ano passado. O município segue, assim, a tendência estadual. Além da procura pelo produto, os consumidores devem atentar-se a orientações sobre uso.