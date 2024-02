A incidência da dengue no Rio Grande do Sul tinha um perfil bem estabelecido até 2021. A partir do ano seguinte, o comportamento epidemiológico da doença começa a mudar. Ela deixa de ser sazonal, ou seja, de acontecer em um período específico do ano, e passa a ser contínua — apesar de a prevalência seguir mais relevante nos meses de verão. Em 2024, o Estado já registrou 4.045 testes positivos, até esta quinta-feira (15).