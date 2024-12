Repolho, couve e brócolis: estudo detalha os efeitos do consumo de vegetais contra o câncer

Brócolis, repolho, couve, couve-flor, couve-de-bruxelas, rúcula e agrião. Esses são alguns dos alimentos integrantes do grupo conhecido como crucíferos . Segundo uma pesquisa publicada em agosto no periódico Journal of Food Science, esses vegetais são aliados contra o câncer .

— Trata-se de um estudo de associação. As pesquisas incluídas referem-se a diferentes populações e até formas distintas de plantio e de solo — pondera o nutrólogo Celso Cukier, do Hospital Israelita Albert Einstein.

O efeito no organismo

Um cardápio com boa oferta de hortaliças, nesse caso com espaço para as crucíferas, fornece uma porção de substâncias protetoras, a começar pelas fibras. Elas atuam em prol do trânsito intestinal e favorecem a microbiota, dois fatores relacionados à diminuição do risco de tumores.