Com contrato de 60 meses, associação assume gestão do Hospital Universitário de Canoas

A prefeitura de Canoas assinou, nesta segunda-feira (16), a ordem de início para que a gestão do Hospital Universitário seja feita pela Associação Saúde em Movimento, que venceu a disputa para administrar o espaço. Com a formalização, o local já passa a ser gerido pela entidade, contudo, neste primeiro momento, ainda ocorre a fase de transição.

O contrato para administração dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) no hospital tem prazo previsto de 60 meses. Conforme o prefeito Jairo Jorge, os cerca de 1,6 mil funcionários serão mantidos e terão uma estabilidade de seis meses.

— Todos os direitos desde 27 de janeiro de 2022 estão garantidos. Quando alguém a partir dos seis meses for demitido, vai receber toda a indenização referente àquele período — explicou o atual mandatário.

Desde maio de 2022, após problemas e denúncias de irregularidades, o Hospital Universitário estava sob administração da prefeitura por decisão judicial . Segundo Jairo Jorge, o prazo da intervenção acaba em 20 de dezembro, motivo pelo qual a assinatura do contrato ocorreu dentro da atual gestão, que acaba no fim deste ano.

O Hospital Universitário tem 482 leitos ativos no SUS, sendo 80 de UTI. Também é referência para 150 municípios do Rio Grande do Sul.