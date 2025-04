Ministério Público abre inquérito para investigar falta de médicos no HPS de Canoas 

O Ministério Público do Rio Grande do Sul instaurou um inquérito civil para investigar a desassistência médica em Canoas, na Região Metropolitana, especialmente no Hospital de Pronto Socorro. A medida ocorre após a emissão de um documento solicitando o fechamento da emergência, devido aos relatos de falta de profissionais e após solicitação do presidente do presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), Marcelo Matias.