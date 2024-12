Médicos terceirizados paralisam atendimentos no Hospital Universitário de Canoas

Cerca de 60 médicos terceirizados que atuam junto ao Hospital Universitário de Canoas paralisaram as atividades ambulatoriais e novas internações. A suspensão dos atendimentos foi anunciada na noite desta segunda-feira (9). O motivo é o atraso no pagamento de salários.

Os profissionais afirmam que casos de urgência, emergência e de pacientes já internados não são afetados. Eles alegam que não receberam o salário do mês de setembro, que tinha pagamento previsto para 15 de novembro. Segundo o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), a promessa da direção do hospital era realizar o pagamento nesta segunda, o que não aconteceu.