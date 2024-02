O Rio Grande do Sul vive uma epidemia de dengue desde o início de 2024 e, em apenas seis semanas, já confirmou 3.193 casos. Esse total é 12 vezes maior do que em 2023, quando no mesmo período foram registrados 263 pacientes com a doença no Estado. Além disso, nos últimos 10 anos, nunca houve uma soma tão alta de casos no início do ano.