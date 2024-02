O Brasil já ultrapassou 500 mil casos prováveis de dengue neste ano, de acordo com dados do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde. São 512.353 casos prováveis até esta terça-feira (13), com 75 mortes confirmadas e 340 em investigação. Conforme o mesmo painel, são 200.261 casos efetivamente confirmados de dengue no país em 2024.