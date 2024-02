Com situação crítica de mais de 200 mil casos confirmados de dengue, o Brasil enfrenta um avanço da doença que já foi responsável por 75 óbitos no país (três deles no RS), em 2024. O vírus, transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti possui quatro sorotipos, denominados Denv-1, Denv-2, Denv-3 e Denv-4, diferenciados por variações genéticas. Todos estão em circulação em território nacional, no momento.