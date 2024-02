A Guarda Municipal ampliou sua atuação nas escolas de Caxias do Sul em 2023, com a realização de 6,6 mil rondas por meio da Guarda Escolar. Esse número é 340% superior ao de 2022, quando foram 1,5 mil. Além disso, foram mediados 49 conflitos e atendidas 63 ocorrências. Os dados foram divulgados na sexta-feira (2) no balanço anual da corporação.