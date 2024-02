Caxias do Sul encerrou 2023 com pelo menos R$ 62 milhões garantidos em emendas parlamentares. Entre recursos que já foram pagos, estão garantidos no orçamento ou já foram pelo menos indicados, a saúde é a área mais beneficiada: cerca de R$ 47,7 milhões, quase 80% do total, são destinados por deputados federais ou senadores para atender a saúde pública do município. Os dados são do sistema Siga Brasil do Senado Federal e também das assessorias dos deputados federais.